Opvolger Luis Enrique moet komen uit Premier League

Wenger hoeft zich over zijn persoonlijke toekomst in elk geval geen zorgen te maken. Mocht de manager besluiten niet te verlengen bij Arsenal, dan kan hij terecht bij zowel AC Milan als Internazionale. (Daily Star)

De manager van Liverpool wordt genoemd in Catalonië als opvolger van Luis Enrique.

In navolging van Arsenal heeft ook Manchester United zijn oog laten vallen op Jeison Murillo. Het contract van de verdediger bij Internazionale loopt nog door tot de zomer van 2020. (Daily Mail)