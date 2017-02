Bosz vol lof: ‘Als hij zo goed speelt als vandaag, mag hij die penalty missen’

Davy Klaassen was zondagmiddag de grote man aan de zijde van Ajax. De aanvoerder van de Amsterdammers maakte in het met 0-1 gewonnen duel tegen Vitesse de enige treffer. Trainer Peter Bosz was na afloop van het treffen in Arnhem vol lof over Klaassen, die in de slotfase wel een strafschop miste.

“Uiteindelijk gaat het om doelpunten scoren en daarin is hij heel belangrijk. Buiten de doelpunten om vond ik hem vandaag werkelijk geweldig spelen. Echt een van zijn beste wedstrijden die ik hem heb zien spelen sinds ik hier ben gekomen”, zegt Bosz tegenover FOX Sports. “Hij nam het team op sleeptouw, was overal te vinden waar brand was. Je moet ook in ogenschouw nemen dat hij dit donderdag ook al gedaan heeft. Dat is een kwaliteit van hem. Als hij zo goed speelt als vandaag, mag hij die penalty missen.”

Klaassen zelf reageerde bescheiden op zijn prestaties. “Hoe ik dat doe? Ik loop gewoon waar ik denk dat ik moet lopen”, vertelt de aanvoerder van Ajax. “We moesten na donderdag op een gegeven moment echt onze reserves aanspreken. De coach vertelde na afloop dat hij trots op ons was. Dat het zeker geen gestolen overwinning was en knap dat we zeker na donderdag de drie punten uit het vuur hebben weten te slepen.”