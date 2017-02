Napoli wint eenvoudig in Verona en neemt tweede plaats over van Roma

Napoli heeft zich zondagmiddag uitstekend hersteld van de midweekse nederlaag in de Champions League tegen Real Madrid. Het elftal van Maurizio Sarri won eenvoudig bij Chievo en neemt de tweede plaats in de Serie A voorlopig weer over van AS Roma, dat later op de dag nog in actie komt tegen Torino: 1-3. Arek Milik maakte in de slotfase zijn rentree voor Napoli in de competitie, nadat hij tegen Real ook al zeven minuten speelde.

Chievo verkeerde de laatste weken in prima vorm. De club uit Verona had zeven punten overgehouden aan zijn laatste drie competitieduels en begon vol goede moed aan het treffen. Tegen het aanvalsgeweld van Napoli was de middenmoter echter niet opgewassen. Lorenzo Insigne trok na een half uur spelen naar binnen vanaf de linkerflank en gaf doelman Stefano Sorrentino vervolgens het nakijken met een fraai schot.

Napoli zou voorts nog voor rust de marge verdubbelen via aanvoerder Marek Hamsik, die simpel binnen kon tikken na gestuntel in de achterste lijn van Chievo, alvorens Piotr Zielinski op het uur de beslissing in het duel aanbracht. De Poolse middenvelder tekende van net buiten het strafschopgebied voor de 0-3. Het betekende voor de Napolitanen alweer het zestigste competitiedoelpunt in 25 wedstrijden dit seizoen. Riccardo Meggiorini redde vlak erna nog wel de eer voor Chievo, maar verder dan dat zou de thuisploeg niet meer komen.