Eriksen en hattrickheld Kane gidsen Tottenham Hotspur naar kwartfinale

Tottenham Hotspur heeft zich moeiteloos verzekerd van een plek bij de laatste acht in de FA Cup. De Londenaren, met Michel Vorm onder de lat, waren dankzij een hattrick van Harry Kane met 0-3 te sterk voor stadsgenoot Fulham. Christian Eriksen bereidde twee van de drie doelpunten voor.

Vincent Janssen bleef negentig minuten op de bank bij Tottenham en zijn concurrent was dus de grote man. Kane maakte de vijfde hattrick uit zijn loopbaan en gaf daar na een kwartier het startsein voor. Na een snelle inworp van Kieran Trippier kon Eriksen vanaf de flank een voorzet geven op Kane, die oog in oog met Marcus Bettinelli geen fout maakte. Fulham speelde een ondermaatse eerste helft en wist Vorm zelden in de problemen te brengen. Sone Aluko schoot op slag van rust recht op de Nederlandse keeper. Vlak voor dat schot miste Floyd Ayite de bal van dichtbij.

Het tandem Eriksen-Kane sloeg ook in de openingsfase van de tweede helft toe. Na een indraaiende bal van Eriksen ontsnapte Kane aan de aandacht van zijn bewaker en verschalkte hij Bettinelli. Het doelpunt had een buitenspellucht, maar mocht door. Tottenham had de controle en was via Dele Alli nog dichtbij, voordat Kane zeventien minuten voor tijd de eindstand bepaalde. De aanvaller werd gelanceerd door een scherpe steekpass van Alli, stormde ongehinderd af op doel en verzorgde de 0-3. Het was de eerste hattrick voor Kane in een Londense derby.