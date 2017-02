Ajax neemt ondanks gemiste penalty drie punten mee uit Arnhem

Ajax heeft de druk zondagmiddag weer bij koploper Feyenoord gelegd. De nummer twee van de Eredivisie had op bezoek bij Vitesse genoeg aan een doelpunt van Davy Klaassen: 0-1. De captain van Ajax miste in de slotfase een strafschop, maar daarna trok Ajax de zege toch over de streep. Feyenoord kan de voorsprong op bezoek bij ADO Den Haag weer terugbrengen tot vijf punten.

Peter Bosz opteerde tegen zijn voormalige werkgever voor Jaïro Riedewald als vervanger van de geblesseerde linksback Daley Sinkgraven. Beide ploegen wisten in de openingsfase geen indruk te maken. Zowel Vitesse als Ajax voetbalde slordig: ze leden veel onnodig balverlies en te veel passes kwamen niet aan. Uit het niets kwam Ajax na 25 minuten op voorsprong. Vitesse protesteerde vanwege een vermeende overtreding van Hakim Ziyech op Milot Rashica, maar arbiter Kevin Blom liet doorspelen. In de tegenaanval schoot Klaassen op aangeven van Amin Younes de 0-1 binnen.

Matt Miazga in duel met Kasper Dolberg.

Voor de negende keer dit seizoen was de aanvoerder van Ajax goed voor het eerste doelpunt van de wedstrijd. Geen enkele andere speler deed dat beter, dit seizoen. Ajax had zich voor het doelpunt slechts sporadisch gemeld, bijvoorbeeld via een schot van Ziyech dat geen problemen opleverde voor Eloy Room. Ook het gevaar van Vitesse was beperkt. Wel leek de ploeg van Henk Fraser de wedstrijd juist naar zich toe te trekken op het moment dat Klaassen de ban brak. In de tweede helft voorkwam diezelfde Klaassen de gelijkmaker: de middenvelder haalde een kopbal van Ricky van Wolfswinkel van de doellijn.

Ook een hoekschop van Adnane Tighadouini leidde tot dreiging voor het doel van André Onana. De bal kwam terecht bij Matt Miazga, die hard uithaalde en het lichaam van Riedewalf raakte. Na een sterke openingsfase van Vitesse in de tweede helft verkreeg Ajax meer controle over de wedstrijd. Dertien minuten voor tijd kregen de gasten een uitgelezen mogelijkheid om de wedstrijd definitief te beslissen. Blom wees naar de stip nadat Ziyech licht werd vastgehouden door Tighadouini, maar Klaassen stuitte vanaf elf meter op Room. Ajax verdedigde de voorsprong vervolgens met succes.