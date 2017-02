‘Ik word er moe van dat dit elk interview weer een onderwerp moet zijn’

Willem II stelde zondagmiddag ternauwernood een punt veilig in de thuiswedstrijd tegen AZ (1-1), maar de Tilburgers hadden na afloop reden tot klagen. Scheidsrechter Dennis Higler zag een overtreding van Wout Weghorst op doelman Kostas Lamprou over het hoofd, waardoor AZ onreglementair op voorsprong kon komen via Derrick Luckassen.

"Het was een overtreding", foeterde Lamprou na afloop voor de camera van FOX Sports. "Dit puntje hebben we verdiend. AZ kreeg genoeg kansen, maar het doelpunt wat zij maakten was gewoon een overtreding. Ik weet dat Weghorst heel vervelend kan zijn in de zestien. Hij blokt mij als ik afzet. Volgens de regels is het hinderen van een keeper in de vijfmeter gewoon een vrije trap, maar blijkbaar vond de scheidsrechter dit keer van niet", aldus de Griekse goalie.

De lezing van Lamprou werd niet betwist door Weghorst. "Ik ga het duel aan in de vijfmeter en er is wel contact. Ik ging voor de bal en had niet de intentie om Lamprou te blokken. Buiten de vijfmeter zou er niets aan de hand zijn geweest, maar in de vijfmeter wel", aldus de spits, die ontkende dat er opzet in het spel was. Hij werd bovendien gevraagd naar zijn fysieke speelstijl en dat kon Weghorst niet waarderen. "Ik word er moe van dat dit elk interview weer een onderwerp moet zijn, daar ben ik wel een beetje klaar mee."