‘Gabigol’ haalt gram en helpt Inter over dode punt heen in Bologna

De opmars van Internazionale in de Serie A onder Stefano Pioli lijkt niet te stuiten. Inter won acht van zijn laatste negen wedstrijden onder leiding van Italiaanse oefenmeester en zondagmiddag werd ook Bologna aan de zegekar gebonden. Door een laat doelpunt van Gabriel Barbosa werd het 0-1 in Stadio Renato Dall'Ara, waardoor de Milanezen de vierde plaats weer in handen hebben in de hoogste Italiaanse afdeling.

Het publiek in Bologna werd niet verwend in de eerste helft. De thuisploeg liet het initiatief aan Inter, maar i Nerazzurri slaagden er maar mondjesmaat in om de muur van de laagvlieger te slechten. De grootste kans in het eerste bedrijf was na een klein kwartier spelen voor Rodrigo Palacio, maar de Argentijnse spits schoot van dichbij hoog over na goed voorbereidend werk van Ivan Perisic.

Adam Nagy in duel met Internazionale-aanvoerder Miranda.

Inter bleef de bovenliggende partij na de onderbreking en kreeg op het uur opnieuw een uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen. Antonio Candreva had een puntgave voorzet in huis op Eder, maar diens schot werd onschadelijk gemaakt door doelman Angelo da Costa. Doordat ook Perisic even later een goede kans om zeep hielp, leek Inter af te stevenen op puntverlies, maar Gabriel Barbosa bepaalde in de slotfase toch nog anders.

Gabigol was een kwartier voor tijd door Piolo binnen de lijnen gebracht voor Candreva en de fel bekritiseerde zomeraanwinst van Inter tekende zeven minuten na zijn invalbeurt voor de bevrijdende 0-1. De spits liep bij de tweede paal een voorzet van Danilo D'Ambrosio binnen en bezorgde Inter zo met zijn eerste competitietreffer sinds zijn komst van Santos een zwaarbevochten overwinning.