AZ loopt vierde plaats mis na blunder in extremis van Krul

AZ heeft zondag een mogelijkheid laten liggen om de vierde plek over te nemen in de Eredivisie. De subtopper stevende af op een 0-1 overwinning op Willem II, dankzij een inzet van Derrick Luckassen in de tweede helft. Een fout van Tim Krul leidde in blessuretijd echter tot de 1-1: de keeper tastte volledig mis en zag Erik Falkenburg scoren.

Als AZ wat zorgvuldiger was geweest, kon het voor rust al op voorsprong komen. Het rustsignaal kwam als geroepen voor Willem II, want AZ was sterk in de laatste fase van de eerste helft. De beste mogelijkheid was voor Mats Seuntjens, die van dichtbij mocht aanleggen na knullig uitverdedigen van Willem II. De aanvaller mikte naast. Ilias Bel Hassani zag zijn poging gepareerd worden door Kostas Lamprou, terwijl Ridgeciano Haps en Ben Rienstra eveneens de Griekse doelman op hun pad vonden. Al die mogelijkheden waren in de laatste vijf minuten van de eerste helft.

Aanvankelijk was het een open wedstrijd, al hanteerde Willem II een counterstrategie. De Tilburgers kregen al binnen vijf minuten te maken met een forse tegenvaller. Katuku Tshimanga was na een botsing met Wout Weghorst niet in staat om verder te gaan en werd afgelost door Jordy Croux. AZ opereerde bij tijd en wijle slordig, waardoor Willem II er af en toe uit kon komen. De bezoekers moesten het voornamelijk hebben van afstandsschoten, bijvoorbeeld via Bel Hassani en Muamer Tankovic. Lamprou pakte bovendien een inzet van Weghorst en overleefde dus de kansenregen vlak voor de rust.

Ook in de tweede helft lieten beide teams zich niet onbetuigd. AZ startte sterk, maar Willem II kwam steeds beter in de wedstrijd. Toch kwam de ploeg van John van den Brom op voorsprong, dankzij een discutabel doelpunt. Negentien minuten voor tijd slingerde Bel Hassani een hoekschop voor het doel, waarna Weghorst en Lamprou in duel raakten. Arbiter Dennis Higler floot niet. Bij de tweede paal werkte Derrick Luckassen de bal binnen via een Tilburgs been: 0-1. Weghorst en Bel Hassani waren vervolgens dicht bij de beslissing, terwijl Fran Sol faalde oog in oog met Tim Krul. Diezelfde Krul blunderde in blessuretijd echter. Hij miste een voorzet van Obbi Oulare, waardoor Falkenburg binnen kon knikken.