Van Wolfswinkel doet voorspelling: ‘Die worden kampioen, ik hoop het ook’

Vitesse treedt zondagmiddag in eigen huis aan tegen Ajax. De Amsterdammers kunnen het gat met Feyenoord in ieder geval tijdelijk verkleinen tot twee punten, maar volgens Ricky van Wolfswinkel zal de ploeg van Peter Bosz uiteindelijk aan het kortste eind trekken. De spits van Vitesse ziet Feyenoord als favoriet voor de landstitel.

"Die worden kampioen", voorspelt Van Wolfswinkel in gesprek met Omroep Gelderland. "'Feyenoord is het sterkst dit seizoen. Ja, ik hoop het ook. Omdat het goed is voor het voetbal in Nederland. Een beetje afwisseling is altijd mooi. Als er competitie is, is dat goed."

Van Wolfswinkel vindt de wedstrijd tegen Ajax wel bijzonder. "Het geeft toch extra spanning", geeft hij aan. "Hier kijken we met zijn allen naar uit en hebben we met zijn allen voor gewerkt. We willen het nu toch laten zien en de goede lijn waar we mee bezig waren weer doortrekken."