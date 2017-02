Drenthe frustreerde Mourinho: ‘Hij was ’pissed off‘ toen ik terugkeerde’

Royston Drenthe maakte in 2007 de overstap van Feyenoord naar Real Madrid. De vleugelverdediger werd nooit een onbetwiste basisspeler in het Santiago Bernabéu en bracht het seizoen 2010/11 op huurbasis door bij Hércules. Toen hij terugkeerde in Madrid, was trainer José Mourinho niet blij om Drenthe te zien.

"Mourinho was een beetje pissed off toen ik terugkeerde bij Real", memoreert de inmiddels gestopte Rotterdammer in de Engelse media. "Hércules had mijn salaris niet betaald, dus ik ging in staking. Maar volgens Mourinho had ik Real Madrid veel beter moeten vertegenwoordigen."

"Ik probeerde bij Real Madrid een ster te worden en mensen hadden me moeten respecteren, omdat ik het probeerde", vertelt Drenthe, die in het seizoen daarna werd gestald bij Everton. "Maar Mourinho schilderde me af als een lastige jongen. Ik had geen goede verstandhouding met hem. Hij vergeet dat ik mijn salaris niet kreeg bij de club waar ik aan verhuurd werd."