Opvallende rode kaart Balotelli verklaard: ‘Hij schold me uit in het Engels’

OGC Nice boekte zondag een 0-1 zege op Lorient, maar eenvoudig ging het niet. Mario Balotelli ontving in de tweede helft een rode kaart na een duel met Zargo Touré. Dat leidde tot gefronste wenkbrauwen, want er leek niet veel aan de hand. Arbiter Tony Chapron geeft aan dat er een andere reden was voor de rode prent.

"Hij schold me uit in het Engels", verklaart Chapron in gesprek met l'Équipe. "Meer zeg ik er niet over, maar het was een klassiek scheldwoord." Het was alweer de derde rode kaart voor de Italiaan in zijn eerste seizoen bij Nice. Balotelli ontving de prent halverwege de tweede helft, toen Nice al aan de leiding ging.

Doelman Yoan Cardinale verklaart dat Balotelli 'niet zoveel zei', maar trainer Lucien Favre is een stuk minder vergevingsgezind richting zijn pupil. "Of hij een slachtoffer is van zijn reputatie? Denk je dat hij alleen rood kreeg omdat het Balotelli was? Dat is absurd. Als het genoeg is voor een rode kaart, word je weggestuurd. Anders niet."