‘Man United opent gesprekken ook bij mislopen Champions League’

José Mourinho kan zijn contract bij Manchester United verlengen. De oefenmeester tekende afgelopen zomer tot medio 2019, maar the Red Devils willen daar nu al drie jaar aan vastplakken. Mourinho moet dus tot de zomer van 2022 worden vastgelegd, schrijven diverse Britse tabloids zondagochtend.

Het eerste seizoen van Mourinho op Old Trafford verloopt niet vlekkeloos. De club is weliswaar zestien opeenvolgende wedstrijden ongeslagen in competitieverband, maar staat nog altijd op een teleurstellende zesde plaats. Aan het eind van de rit is alleen de top vier toereikend voor eventueel Champions League-voetbal. Mocht Manchester United het miljardenbal mislopen, dan kan Mourinho volgens de tabloids nog steeds rekenen op een nieuw aanbod.

De gesprekken met directeur Ed Woodward en de Amerikaanse clubeigenaars worden na het lopende seizoen geopend. Mourinho zou de clubleiding al hebben laten weten open te staan voor een nieuwe verbintenis. "Ik wil mijn contract minstens uitdienen", vertelde Mourinho in november al. "Wie weet wat er daarna gaat gebeuren. Ik ben nog heel jong. Soms denk je dat ik 75 ben, maar ik ben 53. Als je me vraagt of ik langer dan drie jaar wil blijven, dan zeg ik volmondig ja. Maar dat moet ik wel verdienen."