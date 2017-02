Legende spreekt Huntelaar tegen: ‘Aan zijn beste tijd komt een einde’

Klaas-Jan Huntelaar keerde deze maand terug van blessureleed. De aanvaller hoopt zijn basisplaats bij Schalke 04 te heroveren, maar clublegende Klaus Fischer betwijfelt of dat gaat lukken. Volgens de voormalig topspits heeft Huntelaar zijn beste tijd gehad.

"Zijn carrière als doelpuntenmaker loopt ten einde, dat is voor elke speler nu eenmaal zo", schrijft Fischer, met 182 doelpunten clubtopscorer aller tijden, in zijn column voor BILD. "In de tijd met Raúl en Jefferson Farfán was hij de ideale man in het strafschopgebied en presteerde hij geweldig. Maar nu is hij niet meer beter dan de anderen."

Winteraanwinst Guido Burgstaller lijkt op dit moment de voorkeur te krijgen boven Huntelaar. Met drie doelpunten in zes duels kende de aankoop van 1,5 miljoen euro een vliegende start. "Met Burgstaller, Breel Embolo en Franco Di Santo ziet de toekomst er niet slecht uit, mits Embolo en Santo weer fit worden na hun lange blessures en ook fit blijven", aldus Fischer.