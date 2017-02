Ronaldo waarschuwt: ‘Die zwarte kunsten hanteert Barcelona nog steeds’

Ronaldo heeft zondag een boekje opengedaan over zijn vertrek bij Barcelona. De Braziliaan kwam in 1996 over van PSV en kende een fabelachtig eerste seizoen in Catalonië, met 34 doelpunten in 37 wedstrijden. Ronaldo bereikte daarna naar eigen zeggen overeenstemming over een nieuw contract, maar zag zichzelf gedwongen om toch naar Internazionale te gaan.

"Ik had een prachtige ervaring bij Barcelona, maar het was niet mogelijk om bij de club te blijven", vertelt de voormalig Wereldvoetballer van het Jaar aan ESPN. "Dat kwam niet door mij. Een maand voor het einde van het seizoen had ik een akkoord bereikt over een nieuw contract, maar een week later vonden de advocaat en voorzitter van Barcelona dat contract opeens absurd. Ze accepteerden toen elk bod van 29 miljoen euro, wat mijn transferclausule was."

"Barcelona gebruikt deze zwarte kunsten tot de dag van vandaag tijdens de onderhandelingen", waarschuwt de WK-held van 2002. "Ze doen het nu iets anders, bijvoorbeeld met Neymar. Volgens mij weten we nog steeds niet wat er rond die transfer is gebeurd. Het zijn ernstige zaken en ooit wordt iemand er stevig op afgerekend." Op dit moment probeert Barcelona het contract van Lionel Messi te verlengen.