Willems openhartig: ‘Soms wordt het me gewoon te veel’

Jetro Willems heeft het zwaar gehad met zijn slepende knieblessure. De linksback van PSV raakte in de zomer van 2015 geblesseerd en miste de volledige eerste seizoenshelft van 2015/16. In januari 2016 maakte Willems zijn rentree, maar aan het begin van het huidige seizoen voelde hij zich nog steeds niet op zijn gemak.

"In de eerste helft van het seizoen speelde ik vier wedstrijden waarbij mensen dachten: wat doet hij nou? Ikzelf ook", geeft de vleugelverdediger zondag toe bij FOX Sports. "Daarna volgde een wedstrijd waarin ik een zes haalde, maar dat was voor mijn doen niet genoeg. Ik had moeite met de voetbalwereld en alles eromheen. Ik heb sinds m'n zeventiende alles meegemaakt, maar soms wordt het me gewoon te veel."

Willems zegt open te staan voor kritiek, maar de tegenslagen van vorig seizoen werkten lang door. "Aan het eind van het seizoen kon ik het niet meer opbrengen. Binnen vijf minuten was ik op. Het kwam er gewoon niet uit. Dat zag je terug in m'n wedstrijden. De Jetro Willems die normaal speelt met vertrouwen, straalde onzekerheid en wanhoop uit. Ik heb nu doorgetraind in de winterstop, met wat rust. Ik heb meer energie."