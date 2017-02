Mourinho: ‘Hij zal Manchester United niet verlaten, dat is uit den boze’

José Mourinho benadrukt dat de toekomst van Luke Shaw nog steeds bij Manchester United ligt. De 21-jarige linksback liep vorig seizoen een dubbele beenbreuk op en moet zichzelf nu weer bewijzen onder een nieuwe technische staf op Old Trafford, na het vertrek van Louis van Gaal. Mourinho is bereid om de miljoenenaankoop van de club tijd te geven.

"Hij had een zeer erge, zeer, zeer erge blessure", zo benadrukt Mourinho. "Niet alleen fysiek gezien, maar ook in mentaal opzicht heeft Luke een enorme klap gekregen. Dit seizoen heeft hij een paar lichte blessures gehad en hij moet zich ook aanpassen." Shaw verscheen deze voetbaljaargang in veertien officiële duels binnen de lijnen. In de maanden december, januari en februari kwam hij echter maar één keer in actie.

"Luke weet wat ik van een verdediger verwacht, hij weet dat ik van stabiliteit houd, dat ik niet van fouten houd. Ik wil in een voetballer kunnen vertrouwen en dat is iets waar hij aan moet werken. Zodra hij weer op het veld staat, zal hij daar stap voor stap aan moeten werken. Luke is nog een jonge voetballer, dat zien mensen soms over het hoofd. Hij moet nog veel leren, maar ik houd ervan hoe hij als voetballer en persoon is. Nee, hij zal Manchester United niet verlaten. Dat is uit den boze."