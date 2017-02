‘Op deze manier maakt hij zichzelf onmogelijk bij Feyenoord’

Feyenoord is nog steeds de trotse koploper in de Eredivisie met een voorsprong van vijf punten op naaste belager Ajax. Het ging de afgelopen dagen echter vooral over Dirk Kuyt, die erkende dat hij moeite had met zijn reserverol, en Michiel Kramer. Laatstgenoemde weigerde mee te doen aan een extra training die door de wisselspelers werd afgewerkt in De Kuip. Daarop werd de reservespits een week uit de selectie gezet.

John van Loen belandde in het kampioensjaar 1992/93 eveneens op de bank, maar hij herkent zichzelf absoluut niet in Kramer. "Willem van Hanegem koos voor Joszef Kiprich. Wat doe je dan? Weglopen? Natuurlijk niet! Je kunt kampioen worden!", zo benadrukt de oud-aanvaller in gesprek met de NOS. "Die actie van Kramer is het stomste wat je kunt doen. Dat kun je niet maken." Van Loen vindt Kramer een voetballer naar zijn hart. "Als een van de weinigen in Nederland kan hij nog oorlog maken voorin. Hij kan nog hartstikke nuttig zijn en belangrijke goals maken, zoals tegen NEC vorig seizoen.

"Maar op deze manier maakt hij zichzelf onmogelijk", verzucht Van Loen. Oud-collega Regi Blinker is dezelfde mening toegedaan: in deze fase van het seizoen mag er geen onrust ontstaan. De oud-aanvaller heeft niets dan lof voor de handelwijze van Giovanni van Bronckhorst. "Aan Kramer heeft hij duidelijk gemaakt waar de grens ligt. Na het weekend is hij weer van harte welkom. Streep eronder. Dat is nodig als je kampioen wilt worden", zo stelt Blinker. Van Loen hoopt dat Kramer tot inkeer komt. "Wees blij dat je op de bank zit. Dan kun je tenminste laten zien dat je belangrijk bent. Als Feyenoord nu geen kampioen wordt, worden ze het nooit meer."