Wenger: ‘Hij was een ongelooflijke manager, maar hij had er genoeg van’

Tal van voetbalkenners zijn van mening dat de tijd van Arsène Wenger bij Arsenal erop zit. De manager uit Frankrijk, die al sinds 1996 voor de selectie staat, beschikt over een aflopend contract en ook dit seizoen lijkt een plek in de top vier het hoogst haalbare. Wenger zelf stelt dat zijn trainersloopbaan er nog lang niet op zit.

Wenger gaf afgelopen week al aan dat hij nog trainer zal blijven als hij uit het Emirates Stadium vertrekt. De Fransman gebruikt zondag de leeftijd waarop Sir Alex Ferguson bij Manchester United met pensioen ging. "Ferguson had andere interesses in het leven en was ouder dan ik nu ben. Hij was vier jaar ouder. Hij ging op 71-jarige leeftijd met pensioen, ik ben nu 67 jaar."

"Misschien ga ik langer dan Ferguson door, misschien minder. Ik weet het niet. Iedereen is verschillend. Ik wil niets negatiefs over Ferguson zeggen. Hij was een werkelijk ongelooflijke manager, maar hij had er genoeg van. En ik heb dat nog niet. De suggestie dat ik wellicht elders trainer word, is absoluut geen dreigement. Mijn voorkeur gaat altijd uit naar Arsenal en ik heb dat bewezen."

"Ik ben volwassen genoeg om de situatie te analyseren. Ik wil het niet meer over mijn persoonlijke situatie hebben. De volgende wedstrijd, dat is het allerbelangrijkste. Het resultaat tegen Bayern München was teleurstellend, we verloren en nu willen we de volgende wedstrijd winnen." Britse media verzekeren dat Arsenal nog twee jaar langer door wil met Wenger. Beide partijen zullen aan het einde van het seizoen met elkaar om de tafel gaan.