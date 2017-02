Bekerdreumes Sutton United waarschuwt Arsenal: ‘Hij is onze Robben’

Bij Sutton United kan men niet wachten tot maandagavond, als Arsenal in het kader van de vijfde ronde van de FA Cup op bezoek komt. De bekerdreumes, die uitkomt in de vijfde divisie, rekende in de voorgaande ronden af met AFC Wimbledon en Leeds United en zag de inspanningen beloond worden met een thuiswedstrijd tegen Arsenal.

Craig Gundas maakt zondag duidelijk dat Arsenal niet moet denken dat het een simpele wedstrijd op Gander Green Lane gaat worden, vijf dagen na het Champions League-debacle tegen Bayern München (5-1 verlies). "Onze drie middenvelders houden ervan om over heel het veld te rennen. Het zijn ratten Ze zoeken naar oplossingen, zijn overal te vinden en ze zijn zeer fit", zo verzekert Gundas, die niet alleen spits is, maar tegelijkertijd ook conditietrainer van Sutton United.

"En dan hebben we Roarie Deacon. Hij is onze matchwinner", zo vervolgt Gundas. "Als er in een wedstrijd niks gebeurt, dan vertrouwen we erop dat hij voor het verschil zorgt. Hij is onze Arjen Robben. Hij houdt ervan om naar binnen te gaan en op zoek te gaan naar een doelpunt. Op die manier heeft hij een aantal lastige wedstrijden in ons voordeel beslist."

Gundas erkent dat het een droom is om tegen Arsenal te spelen. "Ik ben al heel mijn leven supporter van Arsenal. Ik vond het jammer om ze zo hard onderuit te zien gaan, maar ik kijk er naar uit om Arsène Wenger te ontmoeten. En een paar sterren die ze mee zullen brengen. Ik had liever dat ze van Bayern hadden gewonnen. Wellicht willen ze zich nu revancheren en zal het moeilijker voor ons worden. Maar als zij niet hun dag hebben, dan kunnen we wellicht stiekem een overwinning boeken."