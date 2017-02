Mourinho: ‘Tegenwoordig heb je voor 30 miljoen niet eens een voetballer’

Manchester United betaalde afgelopen zomer liefst 105 miljoen euro voor Paul Pogba. Jose Mourinho is van mening dat een dergelijk bedrag binnen afzienbare tijd als goedkoop zal worden ervaren, in verband met de inflatie op de transfermarkt. "Ik ben er absoluut van overtuigd dat sommige spelers, die hooguit half zo goed zijn als Paul, komende zomer voor dezelfde prijs van club zullen veranderen."

"Ik kan niet wachten tot het moment dat Paul niet langer wordt geconfronteerd met zijn transfersom. Als hij goed speelt, en dat doet hij heel vaak, denken mensen dat het normaal is. Als hij minder presteert, dan uiten de commentatoren en zelfs de fans flinke kritiek", zo verzucht Mourinho in gesprek met the Guardian. "Ik ben echt heel erg blij met wat Paul voor ons doet. Hij is verantwoordelijk voor de ongelooflijke balans die we hebben en hij is bovendien nog heel erg jong."

"Paul bouwt het spel van achteren op, hij verovert de bal en op de helft van de tegenstander is hij iemand die kan scoren. Hij kan fantastisch zijn en ik denk dat jullie over een paar jaar zullen beseffen dat hij goedkoop was", zo stelt de Portugees. "Niet veel clubs kunnen voorzien wat er waarschijnlijk gaat gebeuren. Een paar jaar geleden kocht je voor dertig miljoen euro een geweldige voetballer. Vandaag de dag heb je voor dertig miljoen euro niet eens een voetballer, je krijgt een kandidaat om voetballer te worden."

"Degenen die al topvoetballers zijn, zullen alleen maar meer kosten. Ik denk dat er in de zomer enkele verrassingen op dit niveau zullen plaatsvinden. Ik denk dat Paul zelfs zijn status als duurste voetballer ter wereld zal gaan verliezen. En dat is alleen maar goed. Hij krijgt alleen al door zijn prijskaartje veel aandacht. Maar hij vindt het nog steeds geweldig om te voetballen en nog belangrijker: dat gevoel mag bij hem nooit verloren gaan", zo besluit Mourinho. Manchester United is een van de clubs die bereid zijn om Antoine Griezmann van Atlético Madrid in de zomer de duurste voetballer ter wereld te maken.