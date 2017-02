Van Ginkel zet unieke reeks in 2017 voort: ‘Ik voelde een beetje spanning’

Marco van Ginkel laat ook in zijn tweede verhuurperiode aan PSV zien dat hij een belangrijke schakel op het middenveld van de Eindhovenaren is. Sinds de hervatting van de Eredivisie werden er zes speelronden afgewerkt en in elke wedstrijd was de van Chelsea gehuurde middenvelder betrokken bij een doelpunt: twee assists, vier treffers.

Geen enkele voetballer in de Eredivisie was in élke competitiewedstrijd van 2017 betrokken bij een doelpunt. In de thuiswedstrijd tegen NEC (3-1) benutte Van Ginkel een strafschop, een heikel thema bij PSV. Hij had er bij trainer Phillip Cocu op aangedrongen dat hij de strafschoppen zou nemen. "De meeste jongens die het zouden kunnen doen hadden al eens gemist en ik nog niet, dus nu was het mijn beurt."

Van Ginkel opende tegen NEC in de twintigste minuut de score vanaf de penaltystip. PSV miste zeven van de laatste veertien strafschoppen. "Ik voelde wel een beetje spanning, maar ik had wel het gevoel dat hij erin zou gaan", zo vertelde Van Ginkel in gesprek met de NOS. "De keeper ging naar de hoek, maar als het schot hard genoeg is, kan de keeper er niet bij."