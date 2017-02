PSV'er baalt van plotselinge ophef: 'Ik herken mezelf niet, zo ben ik niet'

Jorrit Hendrix betreurt de ophef rondom zijn persoon. In een interview met de Limburger gaf de middenvelder vrijdag te kennen dat hij baalde van zijn reserverol bij PSV en dat hij 'al' voor het derde seizoen op rij laat zien dat hij in de basiself van de Eindhovenaren thuishoort. Hendrix maakte zaterdagavond duidelijk dat hij zijn uitlatingen absoluut niet zo bedoeld had.

Hendrix liet na het duel met NEC (3-1) weten dat hij zich niet herkent in het interview met het dagblad. "Bepaalde nuances in het interview zijn totaal niet meegenomen. Zo ben ik niet. Als ik ontevreden ben, laat ik me echt wel horen. Het ziet er nu uit alsof ik openlijk solliciteer, maar het team loopt nu lekker", zo benadrukte de middenvelder, die tegen NEC na zeventig minuten mocht invallen, in gesprek met FOX Sports.

"Er is geen reden om iets te wijzigen aan het elftal. Ik snap dat de trainer gefrustreerd raakt door het interview. De timing ervan was niet helemaal lekker." Phillip Cocu vond het 'een typerend interview'. "Er is veel vertrouwen in hem, maar hij moet zich professioneel opstellen." Hendrix begreep de reactie van zijn trainer. "Ik wist ook niet dat het nu in de krant zou komen. Zij hebben dat niet naar mij gecommuniceerd. De timing was verkeerd en dan snap ik de reactie van de trainer wel."