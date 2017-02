Dost en consorten sturen bezoek uit Oporto met lege handen naar huis

Sporting Portugal heeft zaterdagavond een minimale overwinning op Rio Ave geboekt. Het team van trainer Jorge Jesus was in eigen huis met 1-0 te sterk voor het bezoek uit Oporto, dankzij een doelpunt van Alan Ruiz. Van de Nederlanders kwam alleen Bas Dost binnen de lijnen: de topschutter verscheen aan het startsignaal.

De winnende treffer viel al in de twintigste minuut. William Carvalho veroverde de bal, waarna een schot van Gelson Martins half door Cassio werd gekeerd. De rebound was een prooi voor Ruiz: 1-0. Dat Sporting met een voorsprong het rustsignaal bereikte, was zonder meer aan Rui Patricio te danken. De doelman verrichtte enkele goede reddingen.

Rio Ave liet zich ook na rust niet onbetuigd, maar Patricio hield in zijn vierhonderste wedstrijd voor os Leoes de nul. Door de overwinning komt Sporting op 44 punten, op 9 punten van koploper FC Porto. Benfica, goed voor 51 punten, kan zondag de koppositie in de Liga NOS overnemen, als bij Sporting Braga wordt gewonnen.