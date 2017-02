Ancelotti steekt middelvinger op naar supporters: ‘Daarom deed ik dat’

Carlo Ancelotti was zaterdag even zichzelf niet. Na de puntendeling bij Hertha BSC (1-1) stak de oefenmeester van Bayern München zijn middelvinger op naar de supporters van de Berlijnse thuisploeg. De doorgaans keurige Italiaan had daar een verklaring voor.

"Ik ben bespuugd", zo reageerde Ancelotti in gesprek met ARD op het aparte incident. "Daarom deed ik dat." Bayern kon in Berlijn ternauwernood een nederlaag voorkomen. Na 95 minuten en 59 seconden schoot Robert Lewandowski het leer tegen de touwen, ook al had arbiter 'maar' vijf minuten bijgeteld.

Hertha BSC-coach Pal Dardai baalde van de extra tijd. "Ik ben een beetje boos ja, vanwege die zes minuten. Een dikke bonus voor de tegenstander. "Ancelotti zat niet op een lijn met zijn collega. "De lengte van de blessuretijd was terecht."