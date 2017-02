‘Ik kook van woede, dit was honderd procent zeker geen strafschop’

Door een dubieuze strafschop verloor sc Heerenveen zaterdagavond met 1-0 bij FC Twente. Enes Ünal liet zich in het strafschopgebied vallen nadat Erwin Mulder uit zijn doel kwam. De sluitpost van de Friezen was zich van geen kwaad bewust en was woest op de jonge aanvaller van Twente.

“Hij liet z’n voet hangen, die kwam in m’n gezicht. Ik kook van woede. Dit was absoluut geen strafschop. Honderd procent zeker van niet”, citeert TC Tubantia Mulder. “Zij staan met de winst, wij met lege handen. De scheidsrechter geeft een strafschop, ook nog eens op aangeven van de grensrechter. En die wordt benut. Daar gaat het uiteindelijk om, toch?”

Ünal gaf na afloop toe dat het geen strafschop was. “Dat zag ik net in de beelden. Ik voelde wel wat, maar had niet in de gaten wat er echt gebeurde. Tijdens de wedstrijd gaat dat allemaal zo snel”, zegt de jonge aanvaller van FC Twente. “Het was geen strafschop.”

Serdar Gözübüyük, de dienstdoende arbiter in Enschede, wilde niet voor de NOS-camera reageren. "Als ik zo overduidelijk een foute beslissing neem, heeft het voor mij geen enkele zin om daar na afloop op camera nog op te reageren", luidde de verklaring van de scheidsrechter. Heerenveen-coach Jurgen Streppel reageerde gelaten. "Zij maken fouten, wij maken fouten. Dat moeten we accepteren en weer doorgaan."