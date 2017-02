Sevilla neemt tweede plek in bij generale repetitie voor Champions League

Sevilla heeft zaterdagavond beslag gelegd op de tweede positie in LaLiga. De hoogvlieger kende in eigen huis een goede generale repetitie tegen Eibar (2-0) voor de Champions League-wedstrijd tegen Leicester City van woensdag. Sevilla passeert Barcelona, maar de Catalanen komen zondag in actie.

Eibar stak in topvorm en kon bij een overwinning de zesde plek innemen, die recht geeft op Europees voetbal. Het team van José Luis Mendilibar liet zich ook zeker niet onbetuigd, maar dolf toch het onderspit. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam na een halfuur op naam van Pablo Sarabia. De aanvallende middenvelder ontving een afgemeten voorzet van Stevan Jovetic en stond helemaal vrij voor het doel. Het was voor Sarabia een koud kunstje de 1-0 te verzorgen.

In de tweede helft kregen beide teams kansen om de score nog te veranderen. Steven N'Zonzi probeerde het na een heerlijke pass van Vitolo, maar zag zijn schot gepakt worden door keeper Yoel van Eibar. Aan de overzijde voorkwam collega Sergio Rico een tegendoelpunt met een goede redding in de korte hoek, al blesseerde hij zichzelf daarbij. Rico kon uiteindelijk verder en zag hoe Vitolo op aangeven van Jovetic in blessuretijd de eindstand bepaalde voor Sevilla.