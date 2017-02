FC Utrecht boekt in eigen huis comfortabele zege op PEC Zwolle

FC Utrecht heeft zonder al te veel moeite in de eigen Galgenwaard afgerekend met PEC Zwolle. De ploeg van trainer Erik ten Hag was met 3-1 te sterk voor de Zwollenaren. Door de overwinning nemen de Utrechters plek vier tijdelijk weer over van AZ, dat zondag nog in actie komt tegen Willem II.

Richairo Zivkovic moest zaterdagavond genoegen nemen met een plaats op de bank. Ten Hag gaf in de basiself van Utrecht de voorkeur aan Gyrano Kerk. Een goede keuze, zo bleek later, want de 21-jarige aanvaller was betrokken bij alle Utrechtse doelpunten. Al in de beginfase kreeg Kerk enkele schietkansen, maar in eerste instantie gingen die ballen nog niet op doel. Ook Patrick Joosten had al vroeg in de wedstrijd voor een Utrechtse voorsprong kunnen zorgen.

Giovanni Troupée en Django Warmerdam strijden om de bal.

FC Utrecht en PEC Zwolle legden in de eerste helft een slordige partij op de mat, maar er waren wel enkele kansjes over en weer te noteren waren. Op slag van rust nam FC Utrecht toch de leiding. Een inzet van Kerk ging via PEC-verdediger Bram van Polen het doel in. Het was overigens wel een verdiende voorsprong voor de thuisploeg, dat de beste kansen kreeg in het eerste bedrijf.

Al snel na rust verdubbelde FC Utrecht de marge. Kerk dook opnieuw op voor het doel van PEC, maar scoorde deze keer zelf. Even later kreeg de aanvaller de kans om zijn tweede van de avond te maken, maar hij stuitte op PEC-doelman Mickey van der Hart. Tien minuten voor tijd liep FC Utrecht uit naar 3-0. Kerk gaf de bal in het strafschopgebied, Sébastien Haller liet de bal lopen en Nacer Barazite schoot binnen. Vlak voor tijd bepaalde Nicolai Brock-Madsen de eindstand op 3-1. Door de overwinning neemt FC Utrecht de vierde plaats weer over van AZ, dat wel pas zondag in actie komt. De Alkmaarders gaan dan op bezoek bij Willem II.