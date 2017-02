El Ghazi maakt cruciaal eerste doelpunt in Frankrijk, Balotelli ziet rood

Anwar El Ghazi heeft zijn eerste doelpunt voor Lille te pakken. De voormalig Ajacied zorgde zaterdagavond voor het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Caen: 0-1. Op het moment dat El Ghazi de score opende stond Lille met tien man op het veld. Tegelijkertijd boekte Nice een 0-1 zege op Lorient, ondanks een rode kaart voor Mario Balotelli.

Caen - Lille 0-1

Lille had de voorgaande drie competitiewedstrijden verloren en snakte dus naar een overwinning. Die opdracht werd echter flink bemoeilijkt door Adama Soumaoro, die na ruim een uur direct rood kreeg na een overtreding op Ivan Santini. Niet veel later sloeg El Ghazi toe. De winteraanwinst werd bediend door een scherpe pass van Yassine Benzia, nam de bal in één keer mee en haalde vanaf de rand van het strafschopgebied doeltreffend uit in de linkerhoek. Lille bleef overeind, overleefde een penaltyclaim en klom naar de veertiende plek.

Lorient - Nice 0-1

Nice steeg dankzij de overwinning naar de tweede plek, maar heel eenvoudig ging het niet. Wylan Cyprien werd de gevierde man met zijn zevende doelpunt van het seizoen: de middenvelder haalde met succes uit in de korte hoek na goed voorbereidend werk van Arnaud Souquet. Die leverde alweer zijn vierde assist van het seizoen. Na de onderbreking zag Lorient een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel. De hekkensluiter werd steeds dreigender en mocht het uiteindelijk proberen tegen tien man, toen Balotelli rood kreeg in duel met Zargo Touré. Ondanks enkele kansen aan beide zijden werd er niet meer gescoord.