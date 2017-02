Excelsior wordt afgedroogd na tweede rood in drie duels voor verdediger

Heracles Almelo heeft zaterdag de grootste competitiezege van het eigen seizoen geboekt. De ploeg van John Stegeman veegde de vloer aan met Excelsior, nadat Jurgen Mattheij er in de eerste helft af moest met een rode kaart: 4-0. Het was de tweede rode prent in de laatste drie duels voor de verdediger van Excelsior. Heracles stijgt naar plek negen; Excelsior betreedt als nummer zestien de degradatiezone.

De wedstrijd ging ruim een halfuur gelijk op. Beide ploegen probeerden gevaarlijk te worden, maar vonden geen weg door de achterhoedes. Na 25 minuten volgde de eerste serieuze kans en dat was direct een enorme mogelijkheid. Warner Hahn verwerkte een inzet van Brandley Kuwas niet goed, waarna Kristoffer Peterson de bal voor het intikken had. De winteraanwinst werkte rakelings naast. De rode kaart voor Mattheij brak de wedstrijd uiteindelijk open. De verdediger ontving elf minuten voor rust zijn tweede gele kaart na een overtreding op Samuel Armenteros en moest douchen van arbiter Siemen Mulder.

Jurgen Mattheij verliet het veld met tweemaal geel.

Heracles had niet lang nodig om het numerieke overwicht te vertalen in een voorsprong. Het was Kuwas die zijn oude club pijnigde: na een scrimmage kwam de bal via de lat terecht bij de buitenspeler, die doeltreffend uithaalde. Aanvoerder Thomas Bruns maakte daar na rust 2-0 van. Die treffer hing in de lucht, want Heracles had een veldoverwicht en kwam nauwelijks meer in de problemen. Bruns was na een klein uur het eindstation van een goede combinatie. Peter van Ooijen was de aangever.

De marge werd nog verder uitgebreid. Bruns leverde een fraaie pass, waarna Mike te Wierik de bal ineens op de slof nam en Hahn kansloos liet. Heracles hield de bal in bezit en liet die zorgeloos rondgaan. Armenteros miste twee goede kansen op de vierde; hij faalde acht minuten voor tijd bijvoorbeeld van dichtbij voor het doel. Het was uiteindelijk Peterson die zorgde voor de eindstand. de Zweed kopte een voorzet van Armenteros binnen. Heracles is nu drie opeenvolgende wedstrijden ongeslagen in de Eredivisie