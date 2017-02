Twente dankzij twijfelachtige strafschop nipt langs Heerenveen

FC Twente heeft in eigen huis een benauwde zege op sc Heerenveen geboekt. Dankzij een door Mateusz Klich benutte strafschop won de ploeg van trainer René Hake met 1-0. Het was overigens twijfelachtig of de door scheidsrechter Serdar Gözübüyük uitgedeelde penalty terecht was.

Martin Ödegaard werd in Enschede door Heerenveen-trainer Jurgen Streppel buiten de basiself gelaten. Op zijn plaats speelde Pelle van Amersfoort op het middenveld. Collega René Hake miste Oussama Assaidi door een hamstringblessure en ruimde daardoor een basisplaats in voor Fredrik Jensen. Aan de hand van de jonge Fin schoot de thuisploeg uit de startblokken en kreeg direct een aantal kansen. Een kopbal van Dylan Seys werd gekeerd door Erwin Mulder, waarna ook de rebound van Jensen tot twee keer toe door de sluitpost uit het doel werd gehouden.

Naarmate de eerste helft vorderde, kwam sc Heerenveen beter in de wedstrijd. Dat resulteerde in enkele goede mogelijkheden. Zo stopte Stefan Thesker Reza Ghoochannejhad net op tijd af en schoot Arber Zeneli rakelings naast het doel. Beide ploegen maakte er in het eerste bedrijf een aantrekkelijke wedstrijd van, met kansen over en weer. Het enige dat er aan ontbrak, was een doelpunt.

Younes Namli en Fredrik Jensen in een duel om de bal, Morten Thorsby kijkt toe.

Die viel pas kort na rust. Enes Ünal zette Doke Schmidt weg, wilde vervolgens Mulder omspelen en kwam ten val. Het was twijfelachtig of de doelman van Heerenveen Ünal daadwerkelijk raakte, maar scheidsrechter Serdar Gözübüyük wees naar de stip. Mateusz Klich maakte vanaf elf meter geen fout en tekende zo voor de openingstreffer.

In de slotfase maakte sc Heerenveen aanspraak op de gelijkmaker. Zeneli kreeg opnieuw mogelijkheden, Sam Larsson schoot op de lat en invaller Henk Veerman was met het hoofd dichtbij. Ondanks de diverse mogelijkheden, kwamen de Friezen niet meer tot scoren. Daardoor ziet Heerenveen Twente passeren op de ranglijst, dat sinds zaterdagavond de nummer zes van de Eredivisie is.