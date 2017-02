Luis Enrique bijt van zich af: ‘Daar heb ik nu niks over te zeggen’

Na de 4-0 nederlaag op bezoek bij Paris Saint-Germain wordt er flink aan de stoelpoten van Barcelona-trainer Luis Enrique gezaagd. De oefenmeester heeft in Camp Nou nog een contract tot komende zomer, maar het is nog niet duidelijk of die verbintenis verlengd gaat worden. Luis Enrique laat zelf weten dat hij voorlopig nog geen beslissing neemt over zijn toekomst.