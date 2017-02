Cocu hard voor Hendrix: ‘Typerend, hij moet naar zichzelf kijken’

Phillip Cocu heeft geen boodschap aan Jorrit Hendrix. De middenvelder van PSV sprak vrijdag zijn onvrede uit over zijn reserverol. "Hun geduld is niet mijn geduld. Ik wacht er al heel lang op om een onbetwiste basisspeler te worden", baalde Hendrix.

Vlak voor de wedstrijd tegen NEC werd Cocu door FOX Sports geconfronteerd met de woorden van zijn pupil. "Het was een typerend interview", zei de trainer. "Hij moet naar zichzelf kijken. Jorrit heeft op zijn leeftijd al meer dan honderd duels gespeeld. Hij is vier maanden geblesseerd geweest. Ik zie het probleem niet. Hij moet zich professioneel opstellen en zorgen dat hij zichzelf weer in de basis speelt."

Hendrix had tegen NEC weer geen basisplaats. Hetzelfde gold voor Gastón Pereiro, die werd gepasseerd ten faveure van Steven Bergwijn. Cocu gaf aan dat Pereiro moet werken aan zijn wisselvalligheid. "Soms is het goed om even rust te pakken en ik weet zeker dat hij het verschil weer gaat maken."