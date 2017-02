Cassierra tipt ploeggenoot bij Barcelona: ‘Hij is een geweldige speler’

Voor zijn komst naar Ajax stond Davinson Sánchez in de belangstelling van Barcelona en ook na de transfer werd de verdediger nog in verband gebracht met de grootmacht. Mateo Cassierra is bekend met de geruchten en denkt dat zijn Colombiaanse landgenoot goed genoeg is voor Barcelona.

"Ja, natuurlijk", reageert Cassierra in gesprek met Fichajes op de vraag of Sánchez een goede aankoop zou zijn voor Barça. "Hij leeft van dag tot dag, maar dat zou een zeer mooie kans voor hem zijn om bij een topclub terecht te komen. Alles gaat stapsgewijs. Hij werkt nu heel hard bij Ajax en dat is waar hij nu aan denkt. We zullen zien wat er in de toekomst gebeurt."

Cassierra moet het voornamelijk stellen met optredens in Jong Ajax, terwijl Sánchez al 21 competitieduels en 3 doelpunten achter zijn naam heeft voor het eerste elftal. "Het is een geweldige speler", vindt de aanvaller. "Davinson is een leider, zowel op als buiten het veld. Hij heeft belangrijke kwaliteiten: hij weet altijd waar de bal heen moet, is heel technisch en heeft veel snelheid."