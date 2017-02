Tudor debuteert met puntverlies en loopt kans op aansluiting mis

Igor Tudor heeft zijn eerste wedstrijd als trainer van Galatasaray niet kunnen bekronen met een overwinning. De opvolger van Jan Olde Riekerink leek op weg naar een 0-1 zege op laagvlieger Rizespor, maar een late vrije trap van Özgür Cek leidde tot een puntendeling. Galatasaray had op een punt kunnen komen van Istanbul Basaksehir, want de nummer twee van de Süper Lig remiseerde eveneens.

Rizespor - Galatasaray 1-1

Tudor moest het stellen zonder de geblesseerde Wesley Sneijder, maar had wel een basisplaats voor Nigel de Jong en Garry Mendes Rodrigues. Halverwege de eerste helft zorgde Lukas Podolski voor het openingsdoelpunt. De spits, die in zijn voorgaande twee wedstrijden tegen Rizespor ook al had gescoord, haalde venijnig uit nadat de bal in het strafschopgebied bij hem belandde. De assist van van voormalig VVV-Venlo-speler Josué Pesqueira, die met een lobje zelf dicht bij de 0-2 was. Rodrigues stormde na rust het strafschopgebied binnen en mikte naast. Galatasaray kreeg diverse kansen, maar Özgür bepaalde de eindstand. Fernando Muslera stond een kwartier voor tijd na diens vrije trap als aan de grond genageld.

Istanbul Basaksehir - Gaziantepspor 0-0

Basaksehir hoopte zich te herstellen van de 4-0 afstraffing bij Kasimpasa van vorige week. Een thuiswedstrijd tegen de hekkensluiter leek het ideale medicijn, maar niets was minder waar. Mustafa Pektemek was in de openingsfase niet succesvol in de afronding en een hard schot van Mossoró van dichtbij leverde evenmin een doelpunt op. De Braziliaan had na een klein uur opnieuw de 1-0 op zijn schoen, maar wist voorbereidend werk van Emre Belözoglu niet op waarde te schatten. Zodoende liep de runner-up dure punten mis in de titelstrijd.