Geen frustraties bij City door replay: ‘Ik heb niets te klagen’

Doordat Manchester City op bezoek bij Huddersfield Town niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel, moeten the Citizens op herhaling op de kwartfinale van de FA Cup te bereiken. Ondanks de remise tegen de tweededivisionist was trainer Josep Guardiola niet ontevreden over het spel van zijn ploeg.

Waarschijnlijk volgt nu op 28 februari of 1 maart de replay in het eigen Etihad Stadium. Het betekent een extra wedstrijd in het toch al overvolle schema van Manchester City, dat komende week in de Champions League aantreedt tegen AS Monaco. “Het is niet frustrerend, het was een lastige wedstrijd tegen één van de beste ploegen van de Championship”, zegt Guardiola op een persconferentie.

“Twee dagen geleden is er een rugbywedstrijd op het veld gespeeld en dat maakte het zwaar, maar we hebben goed gespeeld”, stelt de Spaanse oefenmeester. “Huddersfield heeft een goed team, mijn felicitaties voor hen. Ik heb niets te klagen, mijn team heeft gedaan wat ik wilde.”