Real Madrid voegt uniek record toe aan clubgeschiedenis

Real Madrid heeft zaterdag een degelijke overwinning geboekt. De ploeg van Zinédine Zidane was met 2-0 te sterk voor Espanyol, via Álvaro Morata en Gareth Bale. Los Merengues hebben nu liefst 42 officiële duels op rij gescoord en breken daarmee het gedeelde record onder José Mourinho, Leo Beenhakker en Juan Antonio Ipiña (allen 41). Het Spaanse record staat op naam van Barcelona, dat in 1942/43 en 1943/44 liefst 44 officiële opeenvolgende wedstrijden tot scoren kwam.

Real Madrid had in de eerste weinig te duchten van Espanyol, dat amper een stap in het doelgebied van Kiko Casilla zette. Het team van Zidane daarentegen had geen moeite om voor gevaar te zorgen, maar het ontbrakde koploper aan precisie in de laatste meters. Ruim zestig procent balbezit voor rust resulteerde uiteindelijk in één doelpunt: na een spectaculaire voorzet van Isco kopte Morata het leer achter Diego López.

Een plezierlijk moment voor de aanvaller, die weliswaar minder speelminuten dan Karim Benzema krijgt maar een beter gemiddelde dan de Fransman heeft. Enkele minuten voor de openingstreffer werd een doelpunt van Cristiano Ronaldo wegens buitenspel afgekeurd. De sterspeler van Real Madrid kreeg het publiek daarvoor al op de banken met een spectaculaire elastico én panna bij David López.

In de tweede helft steeg het balbezitpercentage van Real Madrid zelfs naar ruim zeventig procent, maar de toeschouwers in het Santiago Bernabéu kregen pas in de 83e minuut een doelpunt te zien. De ingevallen Bale, die na een afwezigheid van drie maanden zijn rentree maakte, ontving een uitstekende bal van Isco en werkte het leer goed achter López. Door de overwinning heeft Real Madrid nu een voorsprong van vier punten op Barcelona, dat zondagavond tegen Leganés aantreedt. De koploper heeft echter nog inhaalduels met Valencia en Celta de Vigo voor de boeg.