Man City op herhaling tegen Van La Parra, vijfdeklasser schrijft historie

Manchester City moet op herhaling voor een plek in de kwartfinales van de FA Cup. De Premier League-club kwam zaterdagmiddag niet langs Huddersfield Town: 0-0. Leicester City is uitgeschakeld, na een 1-0 nederlaag tegen tien man van Milwall. Middlesbrough voorkwam een replay met een laat doelpunt tegen Oxford United. Burnley verloor in eigen huis met 0-1 van vijfdeklasser Lincoln City, dat daarmee een 103 jaar oude Engelse prestatie evenaarde.

Huddersfield Town - Manchester City 0-0

Huddersfield Town verkeert in topvorm in de Championship en dat was ook tegen een club van het kaliber-Manchester City zichtbaar. De verhoudingen waren in de eerste helft in evenwicht: beide teams kregen aardige mogelijkheden op de openingstreffer. Philip Billing zag zijn doelpunt namens Huddersfield Town terecht worden afgekeurd, omdat Rajiv van La Parra buitenspel stond. De Nederlander liet zich verder meermaals gelden met voorzetten en schoten. Omdat Claudio Bravo een goede wedstrijd keepte, en Manchester City ook geen succes had in de afronding, werd voor rust niet gescoord. Na de onderbreking waren kansen een stuk schaarser. Manchester City ontbeerde de creativiteit om Huddersfield Town de wil op te leggen en moet het karwei daarom voor eigen publiek klaren.

Middlesbrough - Oxford United 3-2

Aitor Karanka voerde de nodige wijzigingen door in zijn basisopstelling. Onder meer Marten de Roon nam plaats op de bank, maar Middlesbrough begon goed. Grant Leadbitter, die in de achtste minuten al de lat trof, opende de score vanaf de strafschopstip. Na een overtreding op Stewart Downing mikte Leadbitter van elf meter in het dak van het doel. De 2-0 was fraai: Rudy Gestede rondde in het zestienmetergebied af met een heerlijke omhaal. Er leek geen vuiltje aan de lucht, maar na rust zorgde Oxford voor een knappe comeback. Een prachtige vrije trap van Chris Maguire en een treffer van Toni Martinez betekenden een gelijke stand. Door toedoen van Cristhian Stuani bleek een weerzien toch niet nodig.

Viktor Fischer vierde het openingsdoelpunt van Grant Leadbitter.

Millwall - Leicester City 1-0

In de eerste helft werd weliswaar niet gescoord, maar beide ploegen vochten voor elke meter en zorgden voor het nodige vermaak. Leicester City domineerde het merendeel van het eerste bedrijf, met name dankzij Demarai Gray. Pas richting de rust meldde Millwall zich rondom het doelgebied van Ron-Robert Zieler, maar zonder resultaat. De thuisploeg moest al zeven minuten na rust verder met tien man, na een veel te harde charge van Jake Cooper op Ahmed Musa. Ondanks de ondertalsituatie beet de nummer zes van de League One fel van zich af en riep het matig spelende Leicester City het onheil op The Den over zich af. Vlak voor tijd scoorde Shaun Cummings, na een pass van Lee Gregory: 1-0.

Burnley - Lincoln City 0-1

Lincoln City, actief in de vijfde divisie van Engeland, werd de eerste club buiten de vier hoogste divisies sinds Queens Park Rangers in 1914 die de kwartfinale van de FA Cup bereikte. Het was om meerdere redenen een prijzenswaardige prestatie: the Imps speelden buitenshuis en Burnley trad aan met een sterke opstelling. Er was bijvoorbeeld een basisplaats weggelegd voor Joey Barton, die met een volley verantwoordelijk was voor een van de weinige kansen in de wedstrijd. Een laat doelpunt van Sean Raggett bracht de 3.210 meegereisde supporters van Lincoln City in extase. Na een hoekschop stond Raggett bij de tweede paal klaar om binnen te koppen.