Basisklant PEC Zwolle denkt aan transfer: ‘Champions League is geweldig’

Ryan Thomas houdt de deur open voor een transfer. De aanvallende middenvelder van PEC Zwolle ligt vast tot medio 2018 en droomt openlijk van een volgend avontuur in Italië, Spanje of Engeland. Thomas beseft dat het voor zowel PEC als hemzelf mogelijk het beste is om na het lopende seizoen afscheid te nemen.

"Ik voel me op m’n plek hier en hoef helemaal niet weg", verduidelijkt de 22-jarige Nieuw-Zeelander in gesprek met De Stentor. "Alleen weet ik ook dat PEC Zwolle geld aan mij wil verdienen. De club moet om te overleven vaak de beste spelers verkopen. Mijn contract loopt nog een jaar door en als er in de komende maanden een mooie club komt dan kan het snel gaan."

"Ik wil graag naar de Europese top. Spelen in de Champions League lijkt me geweldig", geeft Thomas aan. De jongeling speelt sinds 2013 in Zwolle, met als hoogtepunt zijn twee doelpunten in de bekerfinale tegen Ajax in 2014. In datzelfde jaar won Thomas de Johan Cruijff Schaal met zijn ploeg. Dit seizoen is hij veelal basisspeler, al kwam Thomas in negentien competitieduels nog niet tot scoren.