Gameiro redt Atlético Madrid met hattrick binnen vijf minuten

Kévin Gameiro heeft Atlético Madrid zaterdagmiddag de helpende hand toegestoken. Los Colchoneros leken lange tijd op weg om punten te gaan morsen tegen degradatiekandidaat Sporting Gijón en stonden met nog tien minuten te gaan op 1-1. Vijf minuten later was de stand echter 1-4 dankzij een razendsnelle hattrick van de Fransman en daar bleef het ook bij. Atlético nestelt zich zodoende op één punt onder Sevilla, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft.

Atlético moest de laagvlieger in de eerste helft veel toestaan, al zag Antoine Griezmann een snelle poging maar net voorlangs gaan. De mannen van Diego Simeone hadden de handen echter meer dan vol aan Lacina Traoré en de Ivoriaan liet een dikke vijf minuten voor rust een uitgelezen kans om zijn ploeg op voorsprong te zetten lopen. Die misser bleek vlak na rust een dure, want de bal lag na nog geen minuut achter Iván Cuéllar.

Yannick Ferreira-Carrasco stond namelijk op de goede plek om een doorgekopte bal van Fernando Torres op te vangen, waarna hij door kon richting doel en afrondde. Atlético was na deze meevaller echter niet helemaal scherp en drie minuten later was het dankzij Sergio Álvarez alweer gelijk. Hierna leek Atlético lang op puntverlies af te stevenen, maar in de laatste tien minuten ging Gameiro los: hij zette de thuisploeg eerst op aangeven van Griezmann op voorsprong, verdubbelde daarna de marge en prikte vijf minuten voor tijd ook nog zijn derde binnen.

VIJF MINUTEN: zo lang had Kevin Gameiro vanmiddag nodig om een hattrick te maken tegen Real Sporting de Gijón! 🔥🔥 Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 18 februari 2017