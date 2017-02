‘Dat maakt me verdrietig, want Drenthe had dezelfde potentie als Marcelo'

Royston Drenthe zette deze maand op 29-jarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan en gaf te kennen zich volledig te willen focussen op zijn muzikale carrière. Leo Beenhakker had de geboren Rotterdammer in 2007 gedurende korte tijd onder zijn hoede bij Feyenoord en betreurt het plotselinge vertrek van Drenthe uit de voetballerij. "Daar word ik verdrietig van", aldus Don Leo.

"Het ijkpunt, het ijkpunt is als ik een vroegere speler tegenkom en vraag: gozer van me, heb je alles uit je loopbaan gehaald? Nee trainer, luidt het antwoord soms", vertelt de oud-oefenmeester op cryptische wijze aan De Volkskrant, refererend aan Drenthe. Laatstgenoemde werd op twintigjarige leeftijd door Real Madrid weggeplukt bij Feyenoord. "Ik snap dat Real Madrid hem haalde. Dat jochie had in potentie dezelfde kwaliteiten als de huidige linksback, Marcelo."

Drenthe slaagde uiteindelijk niet in Madrid. "Ga er maar eens mee om, als er opeens vijf miljoen op je bankrekening staat", springt Beenhakker in de bres voor zijn voormalig pupil. "Zeg dan maar eens: ik blijf bij mezelf, ik sta op tijd op, ik poets mijn tanden, ik maak een ontbijtje klaar, ik ga naar de club en ik train me de pestpokken. Daarna ga ik braaf naar huis om nog even een slaapje te doen. En de rest van de dag doe ik rustig aan."