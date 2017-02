Pogba: ‘Ik zei: ‘Paul, je moet gaan, ze zullen overal van je houden’

Paul Pogba keerde afgelopen zomer terug bij Manchester United, nadat hij de Engelse grootmacht in 2012 achter zich had gelaten voor een avontuur bij Juventus. De middenvelder koos destijds op aanraden van zijn broer Mathias, die dit seizoen voor Sparta Rotterdam speelt, voor een vertrek naar Italië.

"Ik heb hem toen verteld dat hij voor zijn carrière moest vertrekken bij United. Je kan het hem vragen als je hem ziet", zegt de spits tegen De Telegraaf. "Ik zei tegen Paul dat hij met zijn kwaliteiten niet moest worden verhuurd, zoals met andere talenten, waaronder Danny Welbeck en Tom Cleverley, gebeurde. Later zei ik tegen hem: 'Je móét gaan, hoeveel je ook van Manchester en deze club houdt, maar wanneer jij je ding doet op het veld zullen ze wáár je ook komt van je houden.' Hij ging en kijk wat er van hem is geworden."

Pogba maakte uiteindelijk naam bij Juventus en werd in augustus vorig jaar de duurste speler aller tijden: United telde een recordbedrag van 105 miljoen euro neer voor de Fransman. De 23-jarig international speelde dit seizoen al 34 wedstrijden in alle competities voor the Red Devils, waarin hij zevenmaal doel trof.