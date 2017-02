‘Bij Feyenoord raak je verwend, ik pas niet in degradatievoetbal’

ADO Den Haag is in een ongekende vrije val beland. De Hagenaren vergaarden slechts zeven punten uit hun laatste achttien competitiewedstrijden en zijn daardoor afgegleden naar de laatste plaats in de Eredivisie. Ruben Schaken erkent dat het voor ADO nu tijd is om uit een ander vaatje te tappen, maar geeft tegelijkertijd toe dat hij moeite heeft om te gaan met de kelderpositie van de club.

"Ik pas daar absoluut niet met mijn spel. Ik weet het ook van mijzelf. Het is wel goed om een andere kant te zien", laat de aanvaller optekenen door Omroep West. Schaken speelde vierenhalf jaar voor Feyenoord. "In de loop der jaren ben ik toch wel verwend, vooral bij Feyenoord. Dan sta je langs de zijlijn te wachten tot een Karim El Ahmadi of een Tonny Vilhena een overtalsituatie heeft gecreëerd. Dan krijg je de bal ingespeeld en je kunt een actie maken. Dan kan het drie keer misgaan, want je weet: die bal komt nog vijf keer."



Schaken zegt zich bij ADO te moeten redden met 'één of twee ballen per wedstrijd'. "En daar moet je het mee doen", aldus de 34-jarige buitenspeler, die weinig vertrouwen overhield aan de degradatiekraker van vorige week met Go Ahead Eagles (3-1 verlies). "Het gevoel haal je wel uit trainingen, je moet het toch ergens vandaan halen. Maar je weet het zelf: op trainingen kan je geen punten halen. Wij hebben heel snel een overwinning nodig en daar zijn wij keihard mee bezig."