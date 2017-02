Klopp geeft toe: ‘We zijn in gesprek met verschillende spelers’

Liverpool staat momenteel vijfde in de Premier League en daarmee zou de ploeg een Champions League-ticket voor volgend seizoen mislopen. Manager Jürgen Klopp denkt echter niet dat the Reds een pas op de plaats zouden moeten maken op de transfermarkt, mocht Liverpool er daadwerkelijk niet in slagen zich te plaatsen voor het miljardenbal.

"Ik denk het niet, maar we zullen zien", laat de Duitse oefenmeester optekenen door Liverpool Echo. "We hoeven nu echter niet over de Champions League te praten, want we hebben ons nog niet eens gekwalificeerd. Maar natuurlijk zou het invloed hebben op onze activiteit. We zouden een grotere selectie nodig hebben en daarop zullen we voorbereid moeten zijn."



"We zijn in gesprek met verschillende mensen, zowel spelers als zaakwaarnemers. Er zijn echter nog niet veel beslissingen gemaakt. Waarom zou dat het geval moeten zijn op dit moment?", vraagt Klopp zich hardop af. "Maar we zijn ermee bezig. Ik ben ervan overtuigd dat we met een sterke selectie zullen eindigen. We beschikken reeds over een sterke selectie, maar een aantal goede spelers zal ons alleen maar sterker maken. We beschikken echter reeds over een goed fundament."