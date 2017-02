Guardiola sluit hereniging met Messi uit: 'Ik zal nooit terugkeren’

Na het pak slaag dat Barcelona dinsdagavond kreeg van Paris Saint-Germain in de Champions League (4-0), wordt er flink aan de stoelpoten van trainer Luis Enrique gezaagd. Spaanse media claimden deze week dat sterspeler Lionel Messi hoopt op een hereniging met Josep Guardiola, maar de huidige manager van Manchester City sluit een terugkeer naar Camp Nou nu uit.

"Ik zal nooit meer als trainer terugkeren bij Barcelona. Mijn periode daar is voorbij", laat de oefenmeester optekenen door diverse Engelse media. Guardiola zwaaide tussen 2008 en 2012 de scepter bij Barcelona, dat onder leiding van Pep liefst veertien hoofdprijzen won. Messi werd bovendien in die periode viermaal op rij verkozen tot Wereldvoetballer van het Jaar. Van een hernieuwde samenwerking met de Argentijnse balvirtuoos zal het echter niet komen volgens Guardiola.

"Ik heb dit al heel vaak gezegd, maar mijn wens is dat Messi zijn carrière afsluit bij Barcelona", besluit de oefenmeester, die bezig is aan zijn eerste seizoen in dienst van City. De Spaanse coach geldt met zijn ploeg als de belangrijkste uitdager van koploper Chelsea, dat na 25 competitiewedstrijden een voorsprong van 8 punten heeft op the Citizens.