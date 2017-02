‘Ik heb niks met Feyenoord, maar het zou kicken zijn als ze kampioen worden’

De titelstrijd in de Eredivisie stuurt aan op een spannende ontknoping en Feyenoord heeft voorlopig met een voorsprong van vijf punten de beste kaarten in handen. De antwoorden op de vraag van een aantal kenners over wie er met het kampioenschap aan de haal zal gaan zijn dan ook behoorlijk eensgezind.