Arsenal mengt zich in strijd om ex-Vitessenaar

Fiorentina wil er veel aan doen om Federico Bernardeschi binnenboord te houden. La Viola is nu van plan om een transferclausule van zeventig miljoen euro in zijn nieuwe contract te zetten. (La Gazzette dello Sport)

Ook Arsenal is geïnteresseerd in de ex-Vitessenaar die weg mag bij Chelsea.

Roberto Rosales is niet de enige optie voor Barcelona. De Catalanen denken ook aan Juanfran, die dit seizoen door Deportivo La Coruña wordt uitgeleend aan het Engelse Watford. (The Sun)