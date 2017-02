United-legende waarschuwt Arsenal: ‘Wees voorzichtig met wat je wenst’

Het einde tussen het huwelijk van Arsenal en Arsène Wenger lijkt in zicht. The Gunners zijn reeds uitgeschakeld in de Engelse titelrace en werden midweeks met de grond gelijk gemaakt door Bayern München in de Champions League (5-1). Het contract van Wenger in Noord-Londen loopt af aan het einde van dit seizoen en de manager heeft nog altijd geen duidelijkheid verschaft over zijn toekomst. Garry Neville waarschuwt de fans van Arsenal die de Fransman liever kwijt dan rijk zijn.

"Wat Arsenal altijd is geweest en nog steeds zou moeten zijn, is een stabiele, loyale club die managers de kans biedt over een langere periode. Dit is een kracht die je nooit zou moeten onderschatten", vertelt de Manchester United-legende aan Arsenal Fan TV. Neville maakt de vergelijking met United, dat in 2013 David Moyes aanstelde als vervanger van Sir Alex Ferguson, maar na acht maanden alweer afscheid nam van de Schotse oefenmeester. Ook diens opvolger Louis van Gaal haalde het einde van zijn termijn niet op Old Trafford.

"Ik ga hier niet lopen verkondigen dat het de verkeerde beslissingen waren, maar ik hield van het feit dat United altijd een traditieclub was die zich kenmerkte door loyaliteit en stabiliteit. Ik respecteer Arsenal om diezelfde reden. Koester die dingen, neem er geen afstand van", vervolgt Neville, die er bovendien niet van overtuigd is dat Arsenal beter af zou zijn zonder Wenger. "Hij is de afgelopen twintig jaar ongelofelijk consistent geweest. Wees voorzichtig met wat je wenst", besluit hij.