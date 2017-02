‘We bewonderen Marco Verratti, maar we maken geen schijn van kans’

Marco Verratti is momenteel een van de sterspelers van de Italiaanse nationale ploeg, maar hij speelde nooit op het hoogste niveau in Italië. De middenvelder maakte in de Serie B naam in dienst van Pescara, alvorens hij in 2012 opteerde voor een transfer naar Paris Saint-Germain. In de Franse hoofdstad is Verratti inmiddels uitgegroeid tot een speler van wereldklasse.

Verratti wordt regelmatig gelinkt aan een terugkeer naar Italië, met Juventus als meest geïnteresseerde partij. Bij de Oude Dame acht men de 24-jarige middenvelder echter onhaalbaar. "Ik ben erg blij voor hem en voor de nationale ploeg. Hij is een geweldige speler die we bewonderen, ondanks dat het een utopie is om hem binnen te halen. PSG heeft zich vastgepind op hem; we maken geen schijn van kans’’, vertelt algemeen directeur Giuseppe Marotta aan Mediaset Premium.

Het contract van Verratti bij PSG loopt nog door tot de zomer van 2021. Sinds zijn komst in 2012 speelde hij 187 wedstrijden voor de hoofdstedelingen, waarin hij vijfmaal scoorde. Dinsdagavond maakte Verratti nog grote indruk in de met 4-0 gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Barcelona.