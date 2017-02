‘Spelers van wereldklasse kennen hem niet, hij is niet klaar voor Arsenal’

Mocht Arsène Wenger besluiten zijn aflopende contract bij Arsenal niet te verlengen en het Emirates Stadium aan het einde van dit seizoen te verlaten, dan geldt Juventus-coach Massimiliano Allegri als absolute topfavoriet om de Fransman op te volgen. Ook de naam van Eddie Howe wordt echter regelmatig in verband gebracht met the Gunners.

Howe maakte de afgelopen jaren naam bij Bournemouth, dat zich onder leiding van de pas 39-jarige manager vanuit het vierde Engelse niveau opwerkte naar de Premier League. Dit seizoen vallen the Cherries op vanwege een zeer positieve speelstijl, maar Harry Redknapp betwijfelt of Howe de juiste kandidaat is om de taken van Wenger over te nemen bij Arsenal.

"Eddie heeft het fantastisch gedaan bij Bournemouth, maar hij heeft altijd met jonge spelers gewerkt. Spelers van wereldklasse zullen zich afvragen wie hij is", vertelt de voormalig trainer van onder meer Tottenham Hotspur in gesprek met de BBC. "Voor welke club heeft hij gespeeld? Je moet omgaan met sterren. Je moet omgaan met spelers als Alexis Sánchez en Mesut Özil. Je spreekt over een heel ander niveau. Of hij klaar is voor de Arsenal-job? Ik moet eerlijk zijn, ik denk van niet.”