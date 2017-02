Guardiola denkt aan terugkeer ‘halve Nederlander’: ‘Doet het geweldig’

Josep Guardiola haalde afgelopen zomer Ilkay Gündogan als eerste aanwinst naar Manchester City, maar zijn tweede binnenkomende transfer had een minder bekende naam. The Citizens versterkten zich met de van Melbourne City FC afkomstige Aaron Mooy en stalden de Australisch international vervolgens direct bij het in de Championship spelende Huddersfield Town.

Daar doet Mooy, die een Nederlandse opa heeft en ook over de Nederlandse nationaliteit beschikt, het goed, zo heeft Pep ook gezien: “Hij speelt geweldig en daar zijn we blij mee. Het is niet makkelijk om uit Australië hierheen te komen en het dan meteen goed te doen in de Championship”, liet hij optekenen door verslaggevers.

“We gaan overwegen wat er na dit seizoen gaat gebeuren, maar dit is alleen maar goed. Huddersfield maakt nu een belangrijke tijd door (de club doet volop mee in de strijd om een plekje in de play-offs voor promotie, red.), hij doet het goed, er worden belangrijke resultaten behaald in laatste minuten. Dat geeft veel vertrouwen”, sluit Guardiola af.